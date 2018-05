Erkelenz-Borschemich - Borschemich feiert zünftiges Schützenfest

Erkelenz-Borschemich. Die St.-Martinus-Schützenbruderschaft Borschemich feiert vom 25. bis 31. Mai ihr traditionelles Schützenfest in Borschemich.

Als Königspaar amtieren in diesem Jahr Dirk und Verena Grote, das Prinzenpaarbilden David Kuhlen und Vivien Gerads. Den Auftakt bildet am Samstag, 26. Mai, um 18 Uhr das Setzen der Ehrenmaien, ehe sich um 20 Uhr der Schützen- und Heimatabend anschließt.

Dabei wird Geselligkeit gepflegt, die Live-Coverband Voices spielt zum Tanz auf. Am Kirmessonntag, 27. Mai, beginnen die Feierlichkeiten um 8.30 Uhr mit dem Festhochamt, in dem der lebenden und verstorbenen Bruderschaftsmitglieder gedacht wird. Anschließend folgt die Gefallenenehrung für die vermissten und gefallenen Schützenbrüder im Ehrenhof der Kapelle.

Nach der anschließenden Parade werden die Gäste und Schützen beim musikalischen Frühschoppen in der Festhalle unterhalten. Nachdem um 15 Uhr die Majestäten abgeholt wurden, findet um 15.15 Uhr eine kurze Andacht an der Kapelle statt, bevor sich, nach den Paraden, der Festumzug durch das mit Fahnen geschmückte Dorf in Bewegung setzt. Zu Ehren des Königspaares und des Prinzenpaares findet um 20 Uhr in der Festhalle der traditionelle Königsball statt. Die musikalische Gestaltung übernimmt dabei das Trio „Nightlife“.

Der Kirmesmontag, 28. Mai, startet um 9.30 Uhr mit einem Schützengottesdienst in der Kapelle. Daran schließt sich der Frühschoppen an, der, einer alten Tradition folgend, in und an der Residenz des Königs begangen wird.

Gegen 14.30 Uhr beginnt dann in der Festhalle der Vogelschuss zur Ermittlung der künftigen Borschemicher Majestäten. Um 18 Uhr versammeln sich die Schützen der Bruderschaft erneut zur Parade an der Kapelle, um einen Festzug durch den Ort zu starten. Der Startschuss zum Klompenball fällt um 20 Uhr und rundet das Schützenfest-Programm ab.

Am Fronleichnamstag, 31. Mai, begleiten die Schützen nach der Wortgottesfeier um 9.30 Uhr bei der Fronleichnamsprozession das Allerheiligste. Im Anschluss wird der Kirmesausklang in der Festhalle gefeiert.