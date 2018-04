Wassenberg.

Klar ist an diesem Abend vor allem eines geworden: Ein konkrete Lösung für das Wassenberger Grundschulproblem ist noch nicht gefunden. Hintergrund ist, dass immer mehr Eltern ihre Kinder an der GGS Am Burgberg anmelden. Im kommenden Schuljahr starten dort vier statt wie ursprünglich geplant drei erste Klassen.