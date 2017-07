Betty-Reis-Schule: Förderverein realisiert Projekte

Wassenberg. Ob neue Klettergurte für die Turnhalle oder Zuschüsse zu Exkursionen, ob Unterstützung für Projektarbeit oder die wichtigen Aktionen im Schulprogramm, zum Beispiel eine Fahrt nach Bergen-Belsen, ob Lesungen oder Ausstellungen – der Förderverein der Betty-Reis-Gesamtschule hat all das möglich gemacht.

Auf der jährlichen Hauptversammlung des Vereins zeigte sich Nelli Hummen, die Vereinsvorsitzende, zufrieden mit den Leistungen des vergangenen Jahres. „Bei uns wird Teamarbeit groß geschrieben“, erklärt sie unter Verweis auf eine Vielzahl von engagierten Eltern und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Besonders für die wichtigen und arbeitsintensiven Bereiche der Mitgliederverwaltung, der Finanzen und der Sammelbestellung sei die Verantwortung sehr gut geteilt und ruhe auf kompetenten und engagierten Mitgliedern.

Der Aufwand lohne sich, sagte sie: Denn der Förderverein leiste für das Wohlbefinden der Schüler einen nicht zu unterschätzenden Beitrag und helfe mit seinen Einnahmen in vielen Bereichen des schulischen Lebens. Besonders gut wird die jährliche zentrale Bestellung von Lernmitteln und Arbeitsheften angenommen. Der Förderverein übernimmt die gesamte Organisation der Bestellung und Verteilung, so dass den Eltern viel eigene Arbeit erspart bleibt. Nelli Hummen: „Dadurch, dass sich fast alle Eltern an der Sammelbestellung beteiligen, haben alle Kinder das Material rechtzeitig zum Schulstart schon in der Schule.“

Ohne das intensive Engagement der Eltern wäre das für die Schule nicht zu stemmen, sagte Schulleiterin Dr. Karin Hilgers und nutzte die Gelegenheit zu einem Dank für die Arbeit des Fördervereins.

In ihrem Bericht zur finanziellen Situation konnte Schatzmeisterin Petra Elbern deutlich machen, dass der Verein mit seinen rund 600 Mitgliedern auch für die kommenden Jahre und die anstehenden Aufgaben gut gerüstet sei. So können auch im kommenden Schuljahr beispielsweise die Arbeitsgemeinschaften, Theaterveranstaltungen und auch die Partnerschaften mit Schulen in Frankreich, den Niederlanden und Polen finanziell unterstützt werden.