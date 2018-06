Erkelenz/Heinsberg - Betrugsserie: Falsche Wasserwerker dringen in Wohnungen ein

Erkelenz/Heinsberg. Mindestens viermal haben unbekannte Betrüger am Mittwoch versucht, in Heinsberg und Erkelenz in Wohnungen einzudringen. Sie gaben sich dabei als Mitarbeiter des Wassserwerks aus - zweimal hatten sie mit dieser einfachen Masche Erfolg, zweimal nicht.

Am Mittwoch morgen stand gegen 8.55 Uhr ein junger Mann vor einem Haus am Rheinweg in Erkelenz-Schwanenberg. Er rief der älteren Bewohnerin zu, dass er vom Wasserwerk sei und im Keller der Wasserhahn abgedreht werden müsste. Die Seniorin reagierte aber nicht, worauf der Unbekannte zu einem in der Nähe stehenden hellen Auto ging und davonfuhr. Der Mann war etwa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß und von fülliger Gestalt. Er trug eine lange Arbeitshose, eine dunkle Weste und eine beigefarbene Kopfbedeckung.

Am gleichen Tag fiel gegen 10.30 Uhr ein silberner Mercedes mit Mönchengladbacher Kennzeichen (MG-) an der Waldfeuchter Straße in Heinsberg auf. Das Auto wurde von einer Frau gesteuert. Ihr männlicher Beifahrer begab sich zum Haus eines älteren Ehepaares. Er gab an, die Wasseruhr ablesen zu wollen, wurde aber nicht ins Haus gelassen. Dann stieg er wieder in den Pkw und der Wagen fuhr davon.

Gegen 11.30 Uhr erschien ein unbekannter Mann an einem Haus auf der Stapperstraße in Heinsberg-Kirchhoven. Er klingelte an der Haustür und stellte sich der 84-jährigen Bewohnerin als Mitarbeiter des Wasserwerks vor. Die Heinsbergerin schöpfte keinen Verdacht und ließ ihn ins Haus. In einem unbeobachteten Augenblick entwendete er eine goldene Uhr und verschwand unbemerkt. Er wurde als etwa 25 bis 30-jähriger, schlanker und ungefähr 1,75 Meter großer Mann beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeanshose und eine bunte Mütze.

Nur eine halbe Stunde später klingelte ein Mann an einem Haus an der Straße Kranzes in Heinsberg-Oberbruch. Auch er gab sich als Mitarbeiter des Wasserwerks aus und wurde in die Wohnung eingelassen. Da die 89-jährige Bewohnerin schließlich doch Argwohn schöpfte, rief sie eine Angehörige an. Offensichtlich bemerkte der Unbekannte das und verließ das Haus. Zuvor hatte er aber noch Schränke und Behältnisse im Schlafzimmer durchsucht. Ob etwas fehlte, konnte die Bewohnerin zunächst noch nicht sagen.

Wer Hinweise auf die Täter oder weitere Vorfälle hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Hückelhoven zu melden, Telefon 02452/920-0.