Wassenberg-Effeld - Betrieb der Wasserskibahn in Effeld ist nicht gefährdet

Wassenberg-Effeld.

Dass der Wasserskibahn in Effeld ein Pächter fehle und die Vereine sie doch betreiben sollten, forderte Effelds Prinz Marc I. (Ohlenforst) bei seiner Proklamation im Bürgerhaus. Dies warf nicht nur beim anwesenden Publikum die Frage auf, wie es denn nun um die Wasserskibahn bestellt ist, die am 1. April doch eigentlich in die nächste, ihre bereits vierte Saison starten soll.