Hückelhoven.

Eine Aussicht auf Besserung ist nicht in Sicht: „Die Zahlen von vor zehn Jahren werden wir wegen der Konkurrenzsituation in den benachbarten Städten nie mehr erreichen.“ Hückelhovens Kämmerer Helmut Holländer sprach von den Besucherzahlen des Freizeitbades an der Martin-Luther-Straße.