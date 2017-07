Heinsberg.

Roland S. läuft den langen Flur hinunter, in seiner Hand trägt er einen Schlüsselbund. Es ist der erste Gang, den er an diesem Morgen macht. Rechts und links befinden sich dicke Eisentüren. Es ist still. Erst mal deutet nichts darauf hin, hinter welcher der Türen sich nur ein leerer Raum befindet, und hinter welcher jemand in seinem Bett liegt.