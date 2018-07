Heinsberg-Karken - Beste Unterhaltung zum Fest: Grün-Weiß Karken feiert 90-jähriges Bestehen

Heinsberg-Karken. Der SV Grün-Weiß Karken feiert sein 90-jähriges Bestehen. Der Verein hat aktuell 250 Mitglieder. Sieben Jugendmannschaften (zum Teil in Spielgemeinschaften), zwei Seniorenteams (in den Kreisligen B und C) und ein Altherren-Team nehmen am Spielbetrieb teil.

Die Aktivitäten zum Jubiläum stehen unter dem Motto „90 Jahre SV Grün-Weiß Karken – da ist Spiel, Sport und Musik drin!“ Im Mai hatte man mit einem „Spiel ohne Grenzen“ die Feierlichkeiten eröffnet und im Juni mit einem Fußballtag der Jugendteams und einem Freundschaftsturnier für Seniorenteams fortgesetzt.

Der dritte Teil der Veranstaltungen ist eine Summer-Oldie-Party am Samstag, 28. Juli, ab 19.30 Uhr in der Bürgerhalle Karken. Dabei kann man sich noch einmal in die Zeit der 70er, 80er und 90er Jahre zurückversetzen lassen, wenn die Oldies aus den früheren Diskotheken „Zack“ und „Number One“ von den DJs Monika (Kreutzer) und Tüppe (Heinz-Josef Jansen) aufgelegt werden. Und vielleicht bringt „DJ Schmatz“ (Hermann-Josef Schmitz) ja auch noch für ein Stündchen seine Hit-Auswahl zu Gehör. Tickets im Vorverkauf gibt es bei SP Wendt in Karken.

Den Abschluss bildet am Sonntag, 29. Juli, ab 11 Uhr ein grün-weißer Frühschoppen in der Bürgerhalle. Hier findet sich die Gelegenheit, einem Fantalk beizuwohnen. Außerdem werden viele alte Bilder aus der Fußballgeschichte des Vereins auf einer großen Leinwand präsentiert. Als Schirmherren für alle Veranstaltungen fungieren verdiente Vereinsmitglieder: Hans-Josef Kremers, Josef Windeln und Helmut Hohnen.

Eingeladen sind alle aktiven und ehemaligen Spieler, Trainer, Mitglieder, Freunde des SV Grün-Weiß, die Ortsvereine, die Karkener Bevölkerung und die Nachbarvereine aus dem Stadtgebiet.