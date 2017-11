Erkelenz.

Berliner Kaffeehausklänge standen im Pfarrzentrum auf dem Programm. Eingeladen hatte der Orgelbauverein an St. Lambertus, der mit der Veranstaltung für sein Orgelprojekt werben will. Bei freiem Eintritt und einem ordentlichen Kuchenbüffet waren die Besucher zu Spenden für die neue Orgel in St. Lambertus aufgerufen.