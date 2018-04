Hückelhoven - Bergkapelle Sophia-Jacoba gestaltet mitreißenden Konzertabend

Versammlung mit Vorstandswahl

Die Generalversammlung der Bergkapelle Sophia-Jacoba findet am Donnerstag, 3. Mai, um 20 Uhr im Maschinenhaus an Schacht 3 in Hückelhoven (Sophiastraße 30) statt. Berichte über die Tätigkeiten und die Wahl eines neuen Vorstandes stehen unter anderem auf der Tagesordnung.