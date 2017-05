Benefizveranstaltung: Orgelkonzert in der Kirche

Erkelenz. In der evangelischen Kirche in Erkelenz findet am Sonntag, 4. Juni, 17 Uhr, ein Benefiz-Orgelkonzert zugunsten des Partnerchores San Mateo aus Bogotá (Kolumbien) statt.

Kreiskantor Stefan Iseke spielt Werke des Frühbarocks bis zur Moderne, Kompositionen von wie Sweelinck, J. S. Bach, Kirnberger und Mendelssohn Bartholdy werden zu hören sein.

Am 12. Mai hatten die Kirchenchöre des Kirchenkreises Jülich ein gemeinsames Konzert mit dem Partnerchor aus Kolumbien in der Christuskirche Düren veranstaltet und waren an der europäischen Uraufführung der Misa Lutherana von Francisco Cristiano Camargó beteiligt, die eigens für das Reformationsjubiläum in diesem Jahr komponiert wurde.

Der Gastchor hat anschließend eine Deutschlandreise durch verschiedene Städte gemacht und in den vergangenen Tagen auch am Evangelischen Kirchentag in Berlin teilgenommen.