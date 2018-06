Hückelhoven - Benefizkonzert der Schulorchester für Hospizdienst

Hückelhoven. Gemeinsam werden das Projektorchester des Städtischen Gymnasiums Hückelhoven unter der Leitung von Claas Otto, das Schulorchester und der Chor des Kreisgymnasiums Heinsberg unter Leitung von Susanna Schael und das Schulorchester des Gymnasiums Baesweiler, geleitet von Peter Pergens, am Mittwoch, 27. Juni, 19.30 Uhr, in der Hückelhovener Aula auf der Bühne stehen.

Sie spielen für einen guten Zweck, und zwar für den Hospizdienst „Regenbogen“ aus Wassenberg. Derzeit proben die drei Orchester einzeln, denn jedes Orchester stellt zunächst sein eigenes Programm vor. Zum Abschluss spielen dann alle Musiker gemeinsam. Die Besucher des Benefizkonzerts dürfen sich auf ein breit gefächertes Repertoire freuen, versprechen die Organisatoren.

Das Programm beinhaltet zum Beispiel bekannte Filmmusiken aus „Der König der Löwen“, „Dschungelbuch“, „La La Land“, „Inception“ und „Mein Name ist Nobody“. Aber auch Stücke aus dem Bereich Klassik und Pop stehen auf dem Programm.

Die rund 250 Musiker hoffen, dass viele Musikfreunde am 27. Juni den Weg in die Hückelhovener Aula finden werden. Der Eintritt ist frei, unterstützen können Besucher den Hospizdienst „Regenbogen“ durch Spenden. Der Hospizdienst informiert zudem am Konzertabend über seine Tätigkeit.

Das Schulorchester und der Chor des Kreisgymnasiums setzt sich aus bis zu 160 jungen Musikern zusammen. Das Hückelhovener Projektorchester hat eine Stammbesetzung von rund 20 Schülern die von Ehemaligen, Lehrern und befreundeten Musikern unterstützt werden. Das Baesweiler Schulorchester hat zurzeit rund 50 aktive Musiker in seinen Reihen, die alle derzeit eifrig proben.