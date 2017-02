Heinsberg-Karken.

Bereits zum elften Mal laden die KG Karker Rabaue und die KG Kemper Gröne gemeinsam zum Heinsberger Freundschaftsturnier im karnevalistischen Tanz ein. Es beginnt am kommenden Sonntag, 5. März, um 9 Uhr in der Bürgerhalle in Karken. Turnierleiterin ist wie schon bei den vorangegangenen Turnieren die erfahrene Kempener Tanzmarie und Trainerin Jenny Peggen.