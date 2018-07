Hückelhoven.

Am Landabsatz in Hückelhoven ist eigentlich immer etwas los. Vor allem samstags shoppen die Menschen nach Herzenslust auf dem alten Zechengelände. Nur an einem Tag in der Woche, dem Sonntag, herrscht dort entschleunigte Stille. Wirklich überall? Naja, so ganz trifft das nicht zu. In einer Ecke versteckt hinter großen Bäumen hört man Bretter auf Steine oder Eisenstangen schlagen. Skateboardbretter, um genau zu sein.