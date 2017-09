Hückelhoven.

Zu Beginn der Interkulturellen Woche in Hückelhoven fand auf dem Hartlepooler Platz am Gymnasium ein interreligiöses Friedensgebet statt. Direkt neben dem hölzernen Friedenspfahl, den die Worte „Möge Frieden auf Erden sein“ in acht verschiedenen Sprachen zieren, versammelten sich Vertreter verschiedener Religions- und Glaubensgemeinschaften und beteten für den Frieden in der Welt.