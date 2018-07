Wassenberg.

Bei ihrem Veranstaltungsprogramm anlässlich des 900-jährigen Bestehens der Propsteikirche St. Georg in Wassenberg hat die Pfarrei St. Marien auch an ihre ganz jungen Christen gedacht und den Kinderliedermacher Uwe Lal eingeladen. Stillsitzen, wie es im Gottesdienst auch von ihnen schon gefordert ist, konnte da schon von Beginn seines Konzerts an niemand mehr.