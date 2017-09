Heinsberg-Kempen.

Bei seiner dritten Veranstaltung im Jubiläumsjahr, einer Oktoberfest-Olympiade in der Bürgerhalle, freute sich der Kirchenchor Cäcilia Kempen vor allem über die Beteiligung der Ortsvereine. Vorsitzende Renate Rießen erinnerte in ihrer Begrüßung noch einmal an die Festmesse anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Chores am Ostermontag und an das gelungene Chortreffen im April.