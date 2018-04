Erkelenz - Bei Mitgliederversammlung der KAB-Gruppe bilanziert und geehrt

Erkelenz. Erneut bewiesen die Mitglieder der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB) der Pfarrgruppe St. Lambertus Erkelenz während ihrer Mitgliederversammlung, dass es sich um eine sehr rege Vereinigung handelt.

Nach der Begrüßung der anwesenden Mitglieder gewährte Vorsitzender Theo Sommer den Mitgliedern einen Überblick über die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Geschäftsjahres. Insbesondere wies Sommer auf das 30-jährige Jubiläum der diözesanen Pilgergruppe hin, die alljährlich die Trierwallfahrt unternimmt.

Besonders erwähnte der KAB-Vorsitzende die seit 25 Jahren bestehende Freundschaft mit der KAB Konz. „Alljährlich werden wir während unserer Trierwallfahrt dort von unseren Freunden mit offenen Armen aufgenommen. Diese Treffen, immer verbunden mit einem zünftigen Grillabend, gehören zu den jährlichen Highlights unserer Vereinigung“, so Theo Sommer. Weiterhin berichtete der KAB-Vorsitzende von zahlreich erfolgreichen Veranstaltungen. Besonders erwähnte Theo Sommer die jährliche Tannenbaumsammlung. „Viele Helfer sind nicht einmal Mitglied in der KAB. Doch die zunehmende Akzeptanz dieser Aktion erzielt in der Öffentlichkeit den stärksten Bekanntheitsgrad der KAB“, wusste Sommer zu berichten.

Zudem wies der Vorsitzende auf den neuen interkulturellen Yogakurs hin, der zunächst versuchsweise mittwochs im KABinett im Johannismarkt 15 stattfindet.

Weitere Berichte des Frauentreffs, des Seniorenkreises und des Geschäftsführers Heinz-Peter Hülsen gaben Aufschluss über die zahlreichen Aktivitäten der KAB-Gruppe Erkelenz.

Formsache waren die Entlastung des Vorstands und des Geschäftsführers sowie die Bestätigung des Vorstands.

Goldene Ehrennadel

Höhepunkt der Mitgliederversammlung war die Ehrung von Sibille und Josef Sommer. Beide halten der KAB seit 50 Jahren die Treue und wurden mit der Goldenen Ehrennadel der KAB ausgezeichnet. Kurioserweise hatten Sibille und Josef Sommer auf den Tag genau vor 56 Jahren den Bund fürs Leben geschlossen. Ein Grund für den Vorsitzenden Theo Sommer, die zahlreichen Verdienste der sehr aktiven Jubilare zu würdigen.

Abschließend bedankte sich Vorsitzender Theo Sommer bei allen Mitgliedern für ihren persönlichen Einsatz und das Engagement zum Wohle der Erkelenzer KAB- Vereinigung.