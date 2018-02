Heinsberg - Begas-Haus: Ist das Kunst? Oder kann das weg?

Wer begutachtet noch Kunstwerke?

Auch das Couven Museum in Aachen bietet im Rahmen von Aktionstagen hin und wieder Begutachtungen an.

Zudem gibt es auch die Möglichkeit, direkt Auktionshäuser zu kontaktieren: In der Region gehören in Düsseldorf das Auktionshaus Van Ham, Hargesheimer Kunstauktionen und in Köln das Kunsthaus Lempertz zu den traditionellen Adressen. Sie bieten meist eine kostenlose Begutachtung an. Sollte der Besitzer über das Haus die Stücke verkaufen wollen, erhält das Auktionshaus einen Teil des Erlöses. Je nachdem werden auch noch andere Kosten etwa für Katalogabbildungen in Rechnung gestellt. Auch Kunstrestauratoren können oft Hinweise auf Alter und Wert geben.

Das Begas Haus in Heinsberg ist 2014 komplett renoviert worden und lohnt sich auch für Besucher, die nicht aus Heinsberg kommen. Jeweils am 1. und 3. Sonntag im Monat finden um 14.30 Uhr Führungen durch das Haus statt.

Direkt neben dem Museum gibt es ein schönes Café mit Kaffeerösterei und tollem Kuchen. Das Samocca wird in Trägerschaft der Lebenshilfe geleitet. Im Café mit außergewöhnlichem Konzept arbeiten ausschließlich Menschen mit Handicap. Die Besucher kreuzen Bestellwünsche auf bereitgelegten Zetteln an.

