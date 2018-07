Erkelenz - Befragung soll zeigen, wie zufrieden die Erkelenzer sind

Erkelenz. Eine Telefonische Befragung zum Stadtmarketingkonzept der Stadt Erkelenz soll zeigen, wie zufrieden Erkelenzer Bürger mit der Lebensqualität in ihrer Stadt sind. Die Stadtverwaltung bittet um Teilnahme an der Befragung und garantiere den Datenschutz.

Die Stadt Erkelenz hat die Firma Cima Beratung und Management aus Köln mit der Erstellung eines Stadtmarketingkonzeptes beauftragt. Um die Bewohner in den Prozess einzubinden, soll in den kommenden Wochen eine telefonische Befragung stattfinden. Die Stadtverwaltung bittet Angaben zur aktuellen Zufriedenheit mit der Lebensqualität in Erkelenz zu machen sowie Wünsche und Vorschläge zur Profilierung mitzuteilen. „Alle erhobenen Angaben werden vertraulich und unter Beachtung der Bestimmung des Datenschutzes behandelt“, heißt es von der Verwaltung. Die Ergebnisse sollen so dargestellt werden, dass Rückschlüsse auf Angaben von Einzelpersonen nicht möglich sind. Namen oder Adresse werden daher auch nicht benötigt.

Die zufällig ausgewählten Teilnehmer an der Befragung werden von einem Interviewer der Firma angerufen. Die Beantwortung der Fragen soll etwa zehn Minuten dauern.

Bei Rückfragen stehen bei der Cima Lukas Kratzer, 02234/9296517, und bei der Stadt Erkelenz Nicole Stoffels, 02431/85252 zur Verfügung.