Beecker Vereine stellen wieder einen Weihnachtsmarkt auf die Beine

Wegberg-Beeck. Nach dem erfolgreichen Neustart des Beecker Weihnachtsmarktes im vergangenen Jahr gibt es auch 2017 am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Dezember, eine Neuauflage unter dem Motto „Beeck leuchtet“.

„Der Beecker Kirchplatz wird wieder mit Pagodenzelten bestückt, die im Zusammenspiel mit den historischen Gebäuden, der Kirche und gemütlicher Beleuchtung eine besondere, positive Atmosphäre und Spaß erzeugen“, wie die Veranstalter betonen. „Dies wird ergänzt durch die verschiedenen Gerüche von Gebäck, Waffeln, Kuchen, Kaffee, Winzer-Glühwein, Braten, Bratwurst, Pommes und Reibekuchen.“

Für Unterhaltung ist mit einem umfangreichen Bühnenprogramm sowie Aktivitäten an den Ständen der Vereine gesorgt. Die Fördervereine der Schule und des Kindergartens bieten in einem großen Zelt viele Spiele und Aktivitäten für die Kinder an. Auch ein Briefkasten an das Christkind befindet sich an der Bühne. Hinzu kommen die verschiedenen Stände der Aussteller, die in diesem Jahr mehr in den Mittelpunkt gerückt sind.

Schirmherr Herbert Fervers

Der Markt startet mit der Eröffnung durch den diesjährigen Schirmherrn Herbert Fervers am Samstag, 9. Dezember, um 16 Uhr. Der Musikverein Rath-Anhoven sorgt für die musikalische Begleitung. In der Beecker Kirche findet dann um 17 Uhr das Weihnachtskonzert des Musikvereins Klinkum 1901 statt. Anschließend spielt ab 19 Uhr die Projekt-Band „Before Yule“ und „Augenblicke“ auf.

Am Sonntag startet der Markt gegen 10.30 Uhr nach der Sonntagsmesse mit der Bläsergruppe „Patria“. Der Beecker Jugendchor „Cool Change“ startet das Nachmittagsprogramm ab 15 Uhr, gefolgt vom Klinkumer Kinderchor „Next Generation“ ab 16 Uhr. Das Programm „Wir warten auf den Nikolaus“ mit Georg Wimmers startet gegen 17 Uhr, wo dann kräftig mitgesungen werden kann, bis der Nikolaus kommt. Der Beecker Grundschulchor wird diesen Programmpunkt mit begleiten.

Alle Beecker Vereine beteiligen sich ehrenamtlich an der Organisator des Marktes. Ein Erlös fließt in die Gestaltung der nächsten Märkte und des Dorflebens. „Der Beecker Dorfausschuss freut sich auf viele Besucher und schöne Stunden in einer unterhaltsamen und angenehmen Atmosphäre“, heißt es.

Noch freie Stände

Es sind noch Verkaufsstände frei. Wer Interesse hat, kann sich bitte bei den Organisatoren der AG Weihnachtsmarkt (Heinz Nix, Josef Jansen) melden.