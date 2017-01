Beecker Kirche: Mundartlicher Karnevalsgottesdienst Letzte Aktualisierung: 11. Januar 2017, 10:21 Uhr

Wegberg-Beeck. „Hallelujah“ lautet das Motto eines mundartlichen Karnevalsgottesdienstes am Sonntag, 19. Februar, um 9.30 Uhr in der Vincentius-Kirche in Beeck, zu dem der Ortsausschuss Pastoral einlädt.