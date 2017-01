Erkelenz.

Für Thorsten Kowalski steht am Freitag wieder eine lange Fahrt an. Der Grund: Die Bundesliga geht wieder los. Am Freitag spielt sein FC Bayern München auswärts beim SC Freiburg. Kowalski ist glühender Bayern-Fan, Vorsitzender des Fanclubs Bavaria Erkelenz und heilfroh, dass der Ball endlich wieder rollt.