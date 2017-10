Wassenberg-Myhl.

33 neue Mietwohnungen in unterschiedlichen Größen können jetzt in Myhl an der Brabanter Straße entstehen, gleich gegenüber vom dort ansässigen Supermarkt. Einstimmig befürwortete der Planungs- und Umweltausschuss das Vorhaben, das zuvor Franz Peter Greven, Geschäftsführer der Greven Living Future Projektmanagement GmbH & Co. KG, vorgestellt hatte.