Erkelenz. Der Arbeitskreis ÖPNV und Verkehr hat bei seiner jüngsten Sitzung in der Leonhardskapelle den geplanten Bau eines Radwegs entlang der Landesstraße 19 zwischen Erkelenz und Kückhoven zum Thema gemacht. Grund: Der vom Land für dieses Jahr avisierte Baustart wird sich wohl verzögern, wie es in der Sitzung hieß.

Der Arbeitskreis hat sich deshalb mit dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr in Verbindung gesetzt, um eine schnellere Realisierung des wichtigen Radwegs zu erreichen. Laut Ministerium wird der Planungsauftrag nun an ein externes Ingenieurbüro vergeben, damit Planung und Realisierung in Gang kommen.