Wegberg.

Um viel Geld und viel Arbeit ging es im Bauausschuss der Stadt Wegberg. Denn an den Schulen der Mühlenstadt wird kräftig gebaut. Am Maximilian-Kolbe-Gymnasium steht der dritte Bauabschnitt der Gesamtsanierung an. 6,9 Millionen Euro sind in den ersten beiden Bauabschnitten von 2009 bis 2017 verbaut worden.