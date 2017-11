Banküberfall in Waldfeucht: Polizei sucht Zeugen

Heinsberg. Nachdem am Mittwochmorgen eine Filiale der Kreissparkasse an der Brabanter Straße in Waldfeucht überfallen worden ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Der maskierte Täter hatte die Angstellten mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert. Danach flüchtete er durch eine Tür am Dr.-Kitschen-Platz. Im Rahmen der Ermittlungen wurden Bilder der Überwachungskamera ausgewertet. Die Ermittler erhoffen sich von der Veröffentlichung der Fotos Hinweise auf die Identität des Räubers.

Nach Zeugenangaben war der Mann etwa 40 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und schlank. Über sein Gesicht hatte er eine schwarze Strickmütze gezogen, unter der ein grauer Dreitagebart zu erkennen war. Bekleidet war er mit blauen Turnschuhen mit Nike-Emblem und weißen Sohlen, einer Bluejeans und einem dunklen Parka. Während der Tat trug er schwarze Handschuhe. Er sprach deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Er hatte darüber hinaus einen Stoffbeutel in der Farbe Beige mit dem Aufdruck "Frei Öl" bei sich.

Hinweise zu dem flüchtigen Bankräuber nimmt das Kriminalkommisariat 2 der Polizei in Heinsberg unter 02452/9200 entgegen. Die Kreissparkasse hat eine Belohnung in Höhe von 1500 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Wiederbeschaffung der Beute oder zur Ergreifung des Täters führen. Auch wem schon vor der Tat etwas auffiel, das mit diesem Raub in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich zu melden.