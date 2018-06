Heinsberg - Bald Baustart: Parkdeck am Bahnhof in Erkelenz wird um eine Etage aufgestockt

Heinsberg.

Das Parkdeck am Bahnhof in Erkelenz wird aufgestockt. Dies berichtete der Tiefbauamtsleiter Werner Spartz in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Dieser hatte im Februar schon grünes Licht für die Maßnahme gegeben. Die zusätzliche Etage soll ab Anfang oder Mitte August errichtet werden.