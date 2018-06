Erkelenz.

Die Grünen fordern eine intensive Begrünung der Innenstadt. Ihrer Meinung nach werden Bäume, die entfernt werden müssen, nicht mehr ersetzt oder zumindest nicht mehr in der Innenstadt. Der Stadt warfen sie vorschnelles Handeln vor, nachdem diese Pflanzbeete in der Fußgängerzone mit Pflaster geschlossen hatte. Vor allem die entfernte Linde am Alten Rathaus erzürnt die Grünen.