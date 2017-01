Bach-Ensemble begeistert in der Lambertuskirche

Erkelenz. „Weihnachten in Europa – von Spanien bis Island“ hieß der Titel des Konzertes, mit dem das Bach-Ensemble Niederrhein in der Erkelenzer Lambertuskirche seinen großen Auftritt hatte. Für die Zuhörer entwickelte sich der Auftritt des Bach-Ensembles zu einem großen Musikerlebnis.

Seit zehn Jahren reist der Chor zum Abschluss der Weihnachtszeit und zum Jahresanfang mit der Konzertreihe „Weihnachten in Europa“ durch die Lande und stellt damit europäische Länder und Regionen in den musikalischen Mittelpunkt ihrer Interpretationen. In Südeuropa, Skandinavien, Frankreich, England, Italien oder Finnland machte das Bach-Ensemble hierbei Station.

Vornehmlich die Werke bekannter Komponisten und Volkslieder meist unbekannter Komponisten des jeweiligen Landes wurden vorgetragen.