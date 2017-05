Baaler Grundschüler zeigen die Ergebnisse ihrer Projektarbeiten

Hückelhoven. Beim Fest der Mühlenbachgrundschule in Baal wurde auch Papier geschöpft, getreu dem Motto „Aus Alt mach Neu“. Es waren viele Projektergebnisse, die den Besuchern präsentiert wurden.

Da waren Nistkästen und Insekten-Hotels gebaut worden, eine Forschergruppe erkundete das Wasser im Bach, es gab den Barfußpfad und die Garten-AG kümmerte sich um das Gewächshaus.

In zwei Gruppen wurde das Theaterstück „Dominica in Gefahr“ von den Grundschülern in Szene gesetzt. Auch beim Kulissenaufbau hatten sie Hand angelegt. Zudem gab es viele Spielstationen, die stark belagert wurden.