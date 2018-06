Erkelenz.

Bei der diesjährigen Azubimesse in der Stadthalle präsentierten sich Unternehmen aus der regionalen Wirtschaft den jungen Besuchern. Denn die werden in einem oder zwei Jahren die Schulen verlassen und sich auf die Suche machen nach einer Ausbildungsstelle und dem Eintritt in die Berufswelt. Ihre Chancen sind dabei so gut wie nie, wenn man den Ausstellern glaubt.