Opfer rechter Gewaltin den 80er Jahren

Nils Oskamp wurde 1969 in Bochum geboren und wuchs in Dortmund-Dorstfeld auf. Das Diplom mit dem Schwerpunkt Illustration schloss er 1996 an der Kunstakademie Schloss Haus Ruhr ab. Es folgen Anstellungen als Illustrator und Grafiker sowie als Art-Direktor in einer Werbeagentur. 1999 machte er sich als Illustrator freiberuflich selbstständig und zog nach Hamburg.

„Drei Steine“ ist seine im Comicformat erzählte Geschichte, in der er in den 80er Jahren in Dortmund-Dorstfeld Opfer rechter Gewalt wird: Als Schüler kämpft er um sein Überleben, ohne dabei selbst zum Täter zu werden.

Die 160-seitige Graphic Novel ist im Panini Verlag im Hardcover erschienen. Die Amadeu-Antonio-Stiftung hat „Drei Steine“ als verkürzte, 96-seitige Softcover-Schulbuch-Ausgabe veröffentlicht.