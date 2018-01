Erkelenz - Autobahn A46 nach Unfall zeitweise gesperrt

Erkelenz.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren am Mittwochabend auf der Autobahn 46 in Höhe von Erkelenz im Einsatz. Dort hatte sich - nach Angaben der Polizei - bei starkem Aquaplaning ein Unfall mit Sachschaden ereignet. Dieser führte auch vorübergehend zu einer Sperrung der A 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf.