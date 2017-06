Auto überschlagt sich: Ein Schwerverletzter

Heinsberg-Kirchhoven. Zu einem Verkehrsunfall kam es Montagmorgen in Heinsberg-Kirchhoven. An einer Kreuzung stoßen zwei Autos zusammen, eines überschlägt sich. Drei Menschen werden verletzt, einer davon schwer. Beide Fahrzeuge werden bei dem Unfall schwer beschädigt.

Am Montagmorgen gegen 01:20 befuhr ein 19-jähriger Niederländer mit seinem Auto die Stapper Straße in Richtung Waldfeuchter Straße. Gleichzeitig befuhr ein 50-jähriger Waldfeuchter mit seinem Auto die Lindenstraße aus Richtung Heinsberg kommend in Richtung Haaren. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Das Auto des Waldfeuchters überschlug sich daraufhin und kam auf den Rädern zum Stillstand.

Der 50-jährige Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin sowie der 19-jährige Niederländer wurden leicht verletzt. Der Waldfeuchter und seine Beifahrerin wurden beide mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der Niederländer sucht eigenständig einen Arzt auf. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Kreuzung für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.