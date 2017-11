Auto prallt frontal gegen Lastwagen: Fahrer stirbt

Erkelenz. Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 29 bei Erkelenz ereignet. Aus bislang ungeklärter Ursache gelangte ein Mann mit seinem Kleinwagen in den Gegenverkehr, wo er frontal gegen einen Lastwagen prallte. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 14.40 Uhr auf der K29. Der 25-jährige Autofahrer aus Wassenberg fuhr auf der K29 aus Hetzerath kommend in Fahrtrichtung Schwanenberg. Auf Höhe der Ortslage Matzerath geriet er in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den Lastwagen eines 33-jährigen Fahrers aus Mönchengladbach, der in Richtung Hetzerath unterwegs war.

Der Kleinwagen kam von der Straße ab und rutschte eine Böschung hinunter. Der Lastwagen kam ebenfalls von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und einen Schock, die im Krankenhaus Erkelenz stationär behandelt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die K29 in beiden Richtungen für mehrere Stunden gesperrt.