Erkelenz - Auto kracht gegen Mauer: Steine fliegen quer durch Garten

Erkelenz. Nach einem spektakulären Unfall wurde ein 86-jähriger Autofahrer am Montagvormittag im Erkelenzer Ortsteil Oerath mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Er hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, der über die Straße schleuderte und auf der Seite liegend an einer Mauer zum Stehen kam.

Video Kontrolle verloren: 86-Jähriger bei Unfall verletzt

Der Senior war laut Polizeibericht gegen 10.50 Uhr auf der Landesstraße von Wegberg in Richtung Erkelenz unterwegs gewesen. Kurz vor dem Ortsausgang kam es dann zu dem dramatischen Unfall. Der Wagen geriet zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen mehrere Verkehrsschilder, einen Zaun und eine Hecke. Schließlich kam er auf der Seite liegend an einer Grundstücksmauer zum Stillstand. Mauerteile flogen dabei in den dahinterliegenden Garten, in dem sich kurz zuvor nach Zeugenangaben noch Anwohner aufgehalten hatten.

Der 86-Jährige wurde verletzt und in seinem Auto eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr das Dach des Autos abgetrennt und den Mann befreit hatte, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei hatten vermutlich akute gesundheitliche Probleme zu dem Unfall geführt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 3 kurzzeitig gesperrt werden.