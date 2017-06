Auto brennt auf der Parkhofstraße aus

Hückelhoven. Die schwarze Rauchsäule war am Montagmittag gegen 13 Uhr kaum zu übersehen: Weil ein Auto in voller Ausdehnung brannte, musste die Feuerwehr zur Parkhofstraße ausrücken. In einer Garagenzufahrt, unmittelbar an einem Bürogebäude, stand der in Vollbrand stehende Wagen.

„Die Wärmestrahlung war so intensiv, dass die Hausfassade schon in Mitleidenschaft gezogen wurde sowie unweit vom brennenden Pkw eine Hecke anfing, sich zu verfärben“, so ein Sprecher der Hückelhovener Feuerwehr.

Die Feuerwehr setzte zwei Trupps unter Atemschutz mit Hohlstrahlrohren ein, um den Pkw-Brand zu löschen sowie die Hausfassade zu kühlen. Nach dem Ablöschen des Autos wurden mit einer Wärmebildkamera das Fahrzeug sowie die Hausfassade nochmals kontrolliert. Das Auto brannte völlig aus. Einsatzende war gegen 14 Uhr. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache und der Zug 1 Hückelhoven.

Weshalb das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Auch die Polizei rückte zur Einsatzstelle aus.