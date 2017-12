Erkelenz - Auszeichnungen für treue Dienste beim DRK

Erkelenz. Gerlinde Grevenrath brachte die Notwendigkeit, die Gegenwart aktiv zu gestalten, mit einem Zitat von Phil Bosmans auf den Punkt: Das Heute sei der einzige Tag, den der Mensch in der Hand habe und aus dem er etwas machen solle, las sie vor.

Die Leiterin des Arbeitskreises „Seniorenrunde“ begrüßte damit 15 Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Kreisverband Heinsberg, die sich zur geselligen Gemeinschaft im Raum des Ortsverbandes Erkelenz in der Kreisgeschäftsstelle zusammen gefunden hatten.

Alle 14 Tage treffen sie sich, klönen, hören und lesen Texte, spielen Bingo oder spielen Quizrunden, singen und halten sich mit Gedächtnistraining fit. Dabei sind sie für Neuankömmlinge offen – eine Rotkreuzmitgliedschaft ist für einen Beitritt aber Voraussetzung.

Es befanden sich an diesem Tag drei Personen, die sich schon sehr lange aktiv im DRK engagieren – Kreisbereitschaftsleiter Heinz Grevenrath und DRK-Mitarbeiter Hardy Hausmann nahmen die Ehrungen vor: Urkunde und Ehrennadel des Landesverbandes Nordrhein sowie Auszeichnungsspange des Kreisverbandes erhielten Michael Terek für 60 Jahre und Gerlinde Grevenrath für 50 Jahre Treue. Dietrich Olschofski ist seit 55 Jahren dabei und bekam die Spange des Kreisverbandes.

Dietrich Olschofski und Michael Terek ließen ein wenig Revue passieren, wie sie sich das „Rotkreuz-Virus“, wie Heinz Grevenrath es formulierte, eingefangen haben. So war Olschofski vom Sanitätsdienst bei der Bundeswehr zum Roten Kreuz gewechselt und ist Krankentransporte gefahren. Michael Terek kam als Donauschwabe mit seiner Familie 1955 in Erkelenz an.

Da ihnen das DRK half, hat er sich seit dem Jahr 1957 aktiv bei der Organisation eingebracht. So absolvierte er den Gruppenführerlehrgang für den technischen Dienst, übernahm Krankentransporte und war nach dem 1974 eingeführten Lehrgang zum Rettungssanitäter eben dieser. Er wurde auch Rettungsassistent.