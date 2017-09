Elternabend informiertund gibt Tipps

Am Mittwoch beginnt um 19 Uhr ein Elternabend im Alten Rathaus zum Thema Ess-Störungen. Der Abend soll über das Thema informieren und Einblicke gewähren in die Gefühlswelt der betroffenen. Darüber hinaus werden Tipps vermittelt, wie man Jugendliche in der turbulenten Lebensphase des Erwachsenwerdens begleitet. Interessenten sind herzlich willkommen.