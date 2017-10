Ausstellung: Retrospektive mit Texten von Egidius Paul Rütten

Erkelenz. Zu einer Wanderung entlang wilder Bäche und ruhiger Flüsse Laden die Erkelenzer Eifelfreunde am Sonntag, 15. Oktober, ein. Von Hetzingen geht es über Schmidt, zur Geschichtsträchtigen Kirche St. Mocca, durchs schöne, breite Kalltal über Zerkall wieder nach Hetzingen.

Interessierte treffen sich um 9.15 Uhr zur Anreise in Linnich am Rurtalbahnhof an der Erkelenzer Straße. Der Kostenbeitrag für Mitglieder inklusive Bahnfahrt hin und zurück liegt bei 6 Euro, Wandergäste zahlen 8 Euro. Die Strecke von insgesamt rund 16 Kilometern will Wanderführer Detlef Püttmann über den Zeitraum von gut fünf Stunden verteilen.

Diese, durch eine abwechslungsreiche Landschaft ausgezeichnete Wanderung ist als leicht, durch einen schwachen Anstieg nur teilweise als etwas anstrengen zu bezeichnen. Wandergäste sind auch bei dieser Tour willkommen. Ein Picknick aus dem Rucksack während der Wanderung steht der gemütlichen Schlusseinkehr nicht entgegen.

Informationen gibt es online (www.eifelverein-erkelenz.de) oder unter Telefon 02431/81800.