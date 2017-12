Heinsberg-Oberbruch.

Nach dem großen Erfolg mit der ersten Weihnachtsausstellung im vergangenen Jahr lädt der „Universal Cat Club“ mit Sitz in Oberbruch am Wochenende erneut in die Festhalle nach Oberbruch ein, am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, jeweils von 10 bis 17 Uhr.