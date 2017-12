Selfkant-Tüddern - Ausschuss hat viele Baumaßnahmen im Blick

Selfkant-Tüddern.

Eine umfangreiche Tagesordnung hatten die Mitglieder des Verkehrs-, Bau- und Umweltausschusses abzuarbeiten. So ging es unter anderem um eine Verkehrsmessung in Hillensberg. Laut Dezernatsleiter Frank Bienwald war diese in Kooperation mit der über eine Woche hinweg mit der Kreispolizeibehörde vorgenommen worden.