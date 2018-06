Heinsberg-Karken.

Professor Dieter Crumbiegel feiert am Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Wenn es nach dem Geburtstagskind gegangen wäre, wäre der Tag sang- und klanglos vorbeigerauscht. Doch irgendwie ist da wohl doch was durchgesickert. So gibt es heute einen Empfang im Schloss Zweibrüggen, und die Zeitung kommt auch noch ins Atelier und stört beim Malen.