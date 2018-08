Erkelenz - Ausflug, Zeltlager, große Wasserschlacht: Ferienspaß für 120 Kinder

Erkelenz.

Was war das eine Gaudi für 120 Erkelenzer Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren, die sich an fünf Tagen an den von der Stadt angebotenen Ferienspielen beteiligten? Das weitläufigen Gelände von Haus Hohenbusch bot den Kindern ausreichend Möglichkeiten, sich bei Spiel und Spaß frei zu entfalten.