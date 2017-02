Erkelenz.

In Erkelenz wurden am Gedenktag an die NS-Opfer wieder die Namen der Erkelenzer verlesen, die aufgrund ihres jüdischen Glaubens den Nazis zum Opfer fielen. Der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz wurde 1996 auf Vorschlag des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog als Gedenktag eingeführt. Er ist den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und des Völkermordes gewidmet.