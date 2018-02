Heinsberg-Randerath.

Die Geschichte von Rainer Hensen steckt voller Leidenschaft und Überzeugung, voller Höhen und Tiefen. Hensen war Kochlehrling bei Jabusch in Geilenkirchen, machte seine Bäckerlehre bei Bremer in Randerath. Er arbeitete in einer Polizeikantine und als Bundeswehrkoch. Bis das Jahr 1986 kommt, mit 24 Jahren eröffnet Hensen sein eigenes Restaurant.