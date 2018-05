Wegberg - Auktion und Hilfe: Versteigerung von Schülerkunst am Gymnasium

Wegberg. Der diesjährige Abiturjahrgang des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums veranstaltet am Freitag, 8. Juni, um 19 Uhr im Pädagogischen Zentrum der Schule eine Charity-Kunstauktion. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr. Versteigert werden ausschließlich „herausragende Kunstwerke von jungen Nachwuchstalenten der Schule“, heißt es.

Abgerundet wird der Abend mit einem umfangreichen musikalischen Rahmenprogramm. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Auktionsergebnissen gehen jeweils zur Hälfte an den Förderverein Abbé George, der ein Kinderkrankenhaus in Burundi betreibt, und an den Abitur-Förderverein MKGW zur Unterstützung des Abiballs 2018.

Eintrittskarten zur Charity-Kunstauktion können im Schülersekretariat des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums, in der Buchhandlung Kirch und an der Abendkasse erworben werden.

Der Eintritt für Kinder unter zehn Jahren ist frei.