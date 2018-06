Wassenberg-Myhl/Wegberg - Auftakt in der Skat-Landesliga-Süd

Wassenberg-Myhl/Wegberg. Zur Saison-Eröffnung in der Landesliga-Süd reiste SC 1979 Myhl 2 (Kapitän Peter Paulsen, Franz Wimmers, Peter Kokalj, Klaus Dieter Röpert ) nach Kohlscheid und spielte dort gegen Gastgeber JSG Würselen und gegen Hati Hati Wegberg 2 (Kapitän Axel Wilms, Peter Hoenen, Christian Jäkel, Nils Küsters, Jochen Ellenberger) sowie die Skatfreunde Bronsfeld.

In Serie 1 hatte Seriensieger Hati Hati Wegberg 2 mit herausragenden 4.798 Punkten/3:0 Wertungspunkten mit Abstand den Top-Start. SC 1979 Myhl 3 (Kapitän Peter Paulsen, Franz Wimmers, Rolf Zohren Reiner Hockelmann, Klaus Röpert) erspielte mit 3.810 Punkten/2:1 W.P. Platz zwei. JSG Würselen (2.969 P./1:2 W.P.) und die Skatfreunde Bronsfeld (2.040 P./0:3 W.P.) landeten weit abgeschlagen hinten. In Serie zwei gelang Hati Hati Wegberg mit sehr guten 4.490 P./3:0 W.P. abermals der klare Seriensieg. Die Skatfreunde Bronsfeld wurden mit 3.777 P./2:1 W.P. knapp Zweiter, hauchdünn vor SC 1979 Myhl 3 mit 3.767 P./1:2 W.P. JSG Würselen wurde mit 3.093 P./0:3 W.P. Letzter. In Serie drei glänzten die Skatfreunde Bronsfeld als Seriensieger mit sehr guten 4.550 P./3:0 W.P. souverän vor Hati Hati Wegberg 2 mit 3.878 P./2:1 W.P. JSG Würselen erwischte mit 3.341 Punkten noch einen Wertungspunkt.

Beim SC 1979 Myhl überwand kein Spieler die 1000-Punkte-Mauer und mit nur 2.562 P./0:3 W.P. blieb man weit zurück am Schluss.

Die besten Einzelspieler des Tages: Nils Küsters, Hati Hati Wegberg übertraf als Bester mit 4.087 Punkten sogar die Schallmauer von 4.000 Punkten und Christian Jäkel, Hati Hati Wegberg, wurde mit 3.597 Punkten Zweiter.

Die Tabelle der Landesliga-Süd nach Spieltag eins: 1. Hati Hati Wegberg 2, 13.176 Punkte/8:1 Wertungspunkte; 2. Skatfreunde St. Augustin 2, 11.980/7:2; 4. Ford Asse Köln, 10.495/6:3; 5. Herz Dame Zülpich 1, 11.642/5:4; 6. Drückeberger Euskirchen11.587 Punkte5:4 Wertungspunkte; 7.Westerwald Trümpfe 11.460 Punkte,5:4 Wertungspunkte; 8.Skatfreunde Bronsfeld 10.454 Punkte,5:4 Wertungspunkte; 9. Herz Dame Zülpich 2 10.979 Punkte4:5 Wertungspunkte; 10.Skatfr. Weilerswist 2 10.673 Punkte 4:5 Wertungspunkte.

11. Skatfreunde St. Augustin 3 10.083 Punkte, 4:5 Wertungspunkte; 12. Skatfr. Köln-Mauenheim10.356 Punkte3:6 Wertungspunkte; 13. SC 1979 Myhl 3 10.229 Punkte, 3:6 Wertungspunkte; 14. SC Niederpleis 1 9.592 Punkte, 3:6 Wertungspunkte; 15. JSG Würselen 9.463 Punkte, 2:7 Wertungspunkte, 16. SB Honnefeld 9.369 Punkte, 2:7 Wertungspunkte.