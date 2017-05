Auf der Kreuzung zusammengestoßen

Wassenberg. Aufgrund eines Verkehrsunfalls musste die Landesstraße 117 in Höhe Orsbeck am Dienstag zwischen 15.40 und 17.15 Uhr gesperrt werden.

Laut Polizei war ein 22-jähriger Mann aus Wassenberg mit seinem Wagen auf der L 117 aus Richtung Ratheim in Richtung Wassenberg unterwegs.

An der Kreuzung L 117/Kreisstraße 20 bog er dann nach links in Richtung Orsbeck ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Golf eines 32-jährigen Mannes aus Hückelhoven, der die Landstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Durch den Aufprall schleuderte der Golf auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Peugeot einer 56-jährigen Frau aus Wassenberg zusammenstieß, die auf der L 117 in Richtung Wassenberg unterwegs war. Während der junge Fahrer unverletzt blieb, erlitten die Wassenbergerin und der Hückelhovener leichte Verletzungen, teilt die Kreispolizeibehörde mit.